ADL: "Non mi fido della Strega: ha un tifo straordinario" "Sarebbe sbagliato sottovalutare il Benevento"

A parlare in vista della sfida di domenica è stato anche Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha cercato di tenere alta la guardia, considerato che il netto distacco in classifica tra le due squadre lascia pensare a un risultato scontato, come riportato da Sky Sport: "Sarebbe sbagliato sottovalutare il Benevento. E' una squadra che avrà un supporto straordinario. Per questo motivo dovremo stare molto attenti. Su questo ho molta fiducia in Sarri che riesce a preparare le partite in maniera diversa, in base all'avversaria che ha di fronte. Lo scudetto? Juve - Napoli non sarà decisiva. La squadra pensa partita dopo partita e le reputa tutte come se fossero quelle della vita, tra l'altro divertendosi e facendo divertire la gente".