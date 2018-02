Benevento - Napoli, ecco il dato della prevendita Disponibili anche i biglietti per la trasferta di Roma

Prosegue la prevendita per il sentito derby di domenica tra Benevento e Napoli. Il dato, comprensivo dei tifosi azzurri presenti nel settore ospiti, è di 13880 tagliandi venduti. A quasi 48 ore dal fischio d'inizio si cercherà di raggiungere il tutto esaurito.

E' cominciata anche la prevendita per la suggestiva trasferta di Roma, in programma il prossimo 11 febbraio. Per l'occasione il costo dei tagliandi del settore ospiti è di 25 euro. Previsti degli sconti per le donne, gli under 14 e gli over 65.