Il giorno di Bacary Sagna in giallorosso. LE FOTO Da Paduli allo Stadio, insieme al presidente Vigorito alla conquista di un sogno

E' stato il giorno di Bacary Sagna, il terzino francese (di origine senegalese) che ha firmato un contratto fino a giugno (stamattina al Caravaggio a Napoli: opzione per il prossimo anno) col Benevento. Momenti di grande suggestione nel primo pomeriggio a Paduli, dove il presidente Vigorito ha fatto da splendido anfitrione ed ha presentato lo staff tecnico e i suoi nuovi compagni al campione francese. Sagna è un giocatore di grandissimo impatto, il suo palmarès è assolutamente da brividi: 65 partite con la Nazionale francese, 57 presenze in Champion's League, che fanno il paio con le tante partite disputate nella Premier League con Arsenal e Manchester City. Si è scherzato a Paduli, ci si è messi in posa per la foto di rito, per scoprire la bellezza di quella maglietta giallorossa che ha fortemente voluto, perchè ha i contorni di una favola e manda in soffitta il calcio business: “Mi piace l'idea di partire sfavorito e mi piace la storia del Benevento”. Era quello che il presidente cercava: giocatori che trovano stimoli in un'impresa che sembra impossibile. Visita anche allo stadio principale in città: il “Ciro Vigorito” ha aperto le sue porte all'ex Manchester City. Una passeggiata sul prato verde e qualche pensiero già rivolto al prossimo futuro. Domani sera sarà col presidente in tribuna ad assistere al derby col Napoli, lunedì si metterà a disposizione di De Zerbi per iniziare la preparazione col Benevento. Pronto a sudare e sognare, insieme al presidente e ai suoi nuovi compagni. Magari per rendere ancora più bella quella storia della Strega che tanto lo ha affascinato.

fras