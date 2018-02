La diretta web di Benevento - Napoli Seguite con noi il derby campano

7' Parte bene il Benevento: conclusione dalla distanza di Djuricic che sorvola la traversa

5' Assist di D'Alessandro per Brignola: l'attaccante svirgola

3' Il Napoli cerca di imporre il proprio gioco. Il Benevento si difende e parte in contropiede

20:50 Comincia la partita. La Curva Sud realizza una coreografia con cartoncini giallorossi

20:49 Si osserva un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Azeglio Vicini

20:46 Le squadre entrano sul terreno di gioco

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al suggestivo incontro tra Benevento e Napoli, valevole per la 23^ giornata del campionato di serie A. Ci sono diverse sorprese nella formazione schierata da Roberto De Zerbi, a partire dalla presenza del giovane Enrico Brignola. Per l'estremo difensore Puggioni si tratterà dell'esordio in giallorosso. Presenti anche Sandro (per lui la fascia di capitano) e Djuricic. Punta centrale Guilherme che rappresenterà una sorta di falso nueve. Panchina per l'ultimo arrivato Tosca. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Venuti, Djimsiti, Costa, Letizia; Cataldi, Sandro, Djuricic; Brignola, Guilherme, D'Alessandro. A disp. Brignoli, Del Pinto, Coda, Viola, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabatè, Parigini, Billong, Iemmello, Lombardi. All. De Zerbi

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Albiol, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. A disp. Rafael, Sepe, Maggio, Zielinski, Chiriches, Machach, Rog, Diawara, Tonelli. All. Sarri

Ivan Calabrese