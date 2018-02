Benevento - Napoli, in tribuna anche Sagna L'ex City assisterà al derby campano

Come è previsto sugli spalti del Ciro Vigorito c'è anche Bakary Sagna. L'ultimo arrivato in casa Benevento, con una vistosa sciarpa giallorossa, ha preso posto in tribuna per assistere da vicino al derby campano e “visionare” meglio i compagni di squadra. Inutile dire che la voglia di scendere in campo è già tanta per l'ex City e Arsenal, considerata anche la magnifica atmosfera del Vigorito di questa sera.

Prima del fischio d'inizio, il calciatore ha anche effettuato il giro di campo in compagnia del presidente Vigorito.