Guilherme: "Meritavamo il gol. Crediamo sempre alla salvezza" L'attaccante giallorosso sul derby: "Mi sono trovato bene come punta centrale"

Ai microfoni di Ottogol si è presentato Guilherme. Il giallorosso ha commentato la scelta di De Zerbi di schierarlo come punta centrale: "Mi sono trovato bene in quella posizione. Il mister mi ha parlato di questa possibilità nel corso della settimana e penso di aver fatto bene. All'inizio abbiamo creato delle difficoltà al Napoli, ma loro sono usciti fuori anche perché hanno maggiori qualità. Per noi è un risultato che brucia perché meritavamo di segnare. I gol subiti? Nel primo è stato bravo Mertens, mentre per quanto riguarda quello di Hamsik è nato da una disattenzione. Personalmente posso migliorare. Lavoro sodo con i miei compagni e penso di poter fare meglio sempre. Il gruppo? Ne siamo arrivati in molti. L'affiatamento c'è perché siamo calciatori che vogliamo il bene del Benevento e faremo di tutto per fare del nostro meglio. Noi crediamo sempre alla salvezza, altrimenti non abbiamo motivo di giocare. E' sempre difficile quando si gioca in questa condizione, ma l'atmosfera che c'è attorno ci permette di lavorare al meglio”.

