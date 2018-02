Venuti: "Il Benevento c'è. Non abbiamo mai mollato" L'esterno difensivo ai microfoni di Ottogol: "C'è stata una grandissima risposta per 90 minuti"

Intervista post partita per Lorenzo Venuti che ha commentato in maniera positiva la prestazione offerta nel derby dal Benevento: “C'è stata una grandissima risposta per tutti i novanta minuti. Non abbiamo mai mollato fino alla fine e credo che questa sia la strada giusta. Il Benevento c'è e oggi lo si è visto. Siamo riusciti a mettere in difficoltà una squadra come il Napoli, anche se dobbiamo cercare di essere più concreti. Al minimo errore ci hanno puniti, purtroppo questa è la serie A soprattutto quando giochi contro squadre così forti. Adesso pensiamo partita dopo partita, senza avere troppi pensieri per la testa”.

