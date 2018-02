D'Alessandro: "Potevo andare via, ma ho preferito restare" "Non scappo davanti alle difficoltà. Ora pensiamo al campionato"

E' un giorno speciale per Marco D'Alessandro. L'esterno offensivo giallorosso ha tagliato il traguardo delle cento presenze in serie A nel derby perso contro il Napoli: “E' una piccola soddisfazione personale e spero di farne tante altre. Le voci di mercato? Sono arrivate delle offerte. Il presidente non voleva cedermi, ma mi ha dato comunque ampia libertà di scelta. Onestamente ho preferito rimanere perché non volevo scappare dinanzi alle difficoltà. Le voci sono finalmente sparite e adesso ci concentreremo solo sul campionato”.

