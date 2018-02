Martedì di riposo. Ma Sagna intensifica il lavoro Allenamento anche per Diabatè e Tosca

Il martedì è il giorno di riposo per i giallorossi. Non per tutti però, perchè De Zerbi chiama ad un lavoro supplementare chi deve ancora rifinire la sua condizione o chi deve svolgere terapie per qualche guaio fisico. Dunque, secondo giorno di lavoro per Bacary Sagna, che ce la sta mettendo tutta per recuperare in fretta una condizione che gli consenta di scendere in campo e dare una mano ai suoi nuovi compagni. Insieme a Sagna si sono allenati anche Diabatè, che pure era andato in panchina domenica sera, e il rumeno Tosca. Un lavoro che servirà ad accelerare i tempi del recupero fisico.