Allenamento al Vigorito: Sagna lavora già col gruppo. LE FOTO Assente solo Iemmello per la febbre, lavoro fisioterapico per Cataldi

Dopo una mattinata di pioggia, uno squarcio di sereno ha accolto l'andata in campo del Benevento che si è allenato nel pomeriggio al Ciro Vigorito. Tutti presenti i giallorossi, fatta eccezione per Pietro Iemmello che si è buscato l'influenza. Cataldi uscito con qualche acciacco dalla sfida col Napoli ha svolto solo lavoro fisioterapico. Il lavoro della squadra è stato prettamente tattico e, bella notizia, Sagna, che ha scelto per la sua maglia il numero 83 (che è quello del suo anno di nascita) ha già lavorato con la squadra. D'altra parte il difensore francese non si è mai fermato in questo periodo e si è allenato sempre duramente in palestra. Dunque lo stato fisico non è affatto negativo, magari gli manca solo la partita. Domani è prevista la solita full imersion nell'impianto di via Ariella a Paduli: doppia seduta con colazione al mattino e pranzo alle 13 presso lo stesso centro sportivo.