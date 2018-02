Manolas: "Con De Zerbi il Benevento è cambiato" Il centrale difensivo della Roma: "Hanno messo in difficoltà il Napoli. Non sarà semplice"

Sul "Roma Match program" ha parlato il centrale difensivo della Roma, Kostas Manolas. Il calciatore greco si è soffermato sul match che vedrà impegnata la compagine capitolina contro il Benevento. Ecco uno stralcio dell'intervista: "Contro i sanniti sarà importante vincere, in modo da riprendere il percorso di prima e per tornare nelle posizioni che meritiamo.

Da quando ha cambiato allenatore con l’arrivo di De Zerbi, il Benevento è una squadra diversa. Cerca di giocare la palla sempre, pressa alto. Giocano a calcio, mi piace. La scorsa partita contro il Napoli ha perso, ma li hanno messi in difficoltà nel primo tempo. Non sarà una gara facile, non vanno sottovalutati perché ultimi in classifica, dobbiamo scendere in campo concentrati al massimo, perché vedrete che sarà una partita difficile. Giocheremo in casa, per noi è troppo importante il supporto dei tifosi. Il pubblico ci dà la spinta, ma quando vengono a mancare i risultati è giusto che si rammarichino; sono abituati a vedere la Roma in alto. Noi cercheremo di fare tre punti, giocare un bel calcio per dare loro una soddisfazione importante che meritano”.