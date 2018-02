Benevento, c'è Iemmello. Per la Roma sempre in dubbio De Rossi L'attaccante giallorosso è rientrato dopo l'influenza

Doppia seduta di allenamento per il Benevento. Questa mattina i giallorossi hanno effettuato un lavoro atletico. Nel pomeriggio, invece, De Zerbi li ha tenuti impegnati in esercitazioni tecnico - tattiche. Buone notizie per Pietro Iemmello: l'attaccante nei giorni scorsi ha sofferto una fastidiosa influenza, ma quest'oggi è tornato regolarmente in gruppo. Domani ci sarà un'unica seduta a Paduli.

Intenso lavoro anche per la Roma. I capitolini sono scesi in campo a Trigoria nel pomeriggio. A parte De Rossi, Schick, Gonalons e Silva. Dopo gli esercizi atletici, la truppa di Di Francesco si è riunita per una partitella undici contro undici a tutto campo, in cui sono state provate diverse soluzioni sia a livello tattico che di uomini. Infine, una partita tattica a campo ridotto, in cui si è messo in mostra Cengiz Ünder, con una doppietta; a segno anche Dzeko e Defrel. Col gruppo si sono allenati anche alcuni ragazzi della Primavera.