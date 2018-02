Inter - Benevento, parte la prevendita Il costo è di 20 euro. Previsto il pagamento del parcheggio

Il Benevento Calcio rende noto di aver ricevuto, in data odierna, la comunicazione dall’F.C. Internazionale relativa alla vendita dei tagliandi per la gara Inter-Benevento, in programma sabato 24 febbraio p.v., ore 20:45, stadio “G. Meazza” di Milano. I biglietti per il settore ospiti possono essere acquistati sul circuito http://vivaticket.it e nei punti vendita abilitati al prezzo di € 20,00 (obbligo tessera del tifoso).

La società nerazzura informa che vi è stato un incremento delle soglie di sicurezza da parte della Questura. Per tale motivo è vietato introdurre nello stadio, oltre tutti gli oggetti elencati nell’elenco d’uso, anche tutti quelli che possono essere usati in modo improprio come caschi, stampelle, tablet, pc portatili, aste per selfie, caricabatterie, fibie di rilevanti dimensioni, ombrelli, trolley, accendini, teleobiettivi e passeggini.

Inoltre, per la suddetta partita verrà utilizzata una nuova modalità di accesso al settore ospiti. Per procedere alle attività di controllo, qualunque sia la modalità e il mezzo utilizzato (auto, bus, mezzi pubblici, a piedi), sarà necessario utilizzare come accesso il parcheggio ospiti il cui ingresso è situato in via Tesio http://www.inter.it/it/stadio/arrivare-stadio.

Il prezzo del parcheggio ospiti è di 20 euro per le auto e di 50 euro per i pullman. La fermata di San Siro Ippodromo e San Siro Segesta (linea M5) alla fine della partita saranno chiuse.