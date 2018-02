Il Benevento è già sbarcato a Roma. LE FOTO La squadra giallorossa ha raggiunto la capitale con la Freccia Argento

Puntuale la Freccia Argento 8314 proveniente da Benevento con la squadra giallorossa a bordo è arrivata a Roma. A trovarla ad attendere all'uscita Ovest di Termini c'era il pullman societario che ha condotto la truppa giallorossa capitanata da Roberto De Zerbi fino all'Hotel River Chateau in via Flaminia. E' lì che pernotterà la squadra sannita che domani mattina alle 10,45 sosterrà un allenamento di rifinitura presso il complesso dell'Acqua Acetosa. Il tecnico giallorosso spera di poter recuperare Djimsiti dall'attacco influenzale che l'ha colpito e mandarlo in campo all'Olimpico domani sera. Il resto della formazione sarà deciso dopo la rifinitura della mattinata.