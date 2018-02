Curva Sud: "Coloriamo Roma con i vessilli Sanniti" "La partenza per la Capitale è prevista alle 14"

E' il giorno di Roma - Benevento. La Curva Sud ha emanato un comunicato per fornire le varie direttive per la trasferta in terra capitolina:

Comunichiamo che il ritrovo per la partenza di Roma e' previsto per oggi alle ore 14 dinnanzi la PublikCenter, in via Massimo D'Azeglio. Dopo il ritrovo raggiungeremo, nei pressi dello stadio Vigorito, il punto di raccolta dei vari pullman per viaggiare compatti alla volta della capitale. Come sempre si richiede la massima puntualità onde evitare inutili attese.

Vale l'invito di sempre: coloriamo Roma con i vessilli,bandiere e stendardi Sanniti. Sarà una gara dura da vincere innanzitutto sui gradoni, uniti e compatti incitiamo la Strega, oltre il risultato.