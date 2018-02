La diretta web di Roma - Benevento Seguite con noi il suggestivo match dell'Olimpico

47' Termina il primo tempo. Roma - Benevento 1-1

45' Concessi due minuti di recupero

42' Sul successivo calcio d'angolo ci prova Manolas di testa, ma la palla si spegne di poco sul fondo

41' Lancio dalle retrovie per El Shaarawy in profondità: la conclusione dell'attaccante viene deviata in angolo da Puggioni

34' La Roma ha il completo controllo del gioco. Il Benevento è molto basso, ma chiude bene gli spazi

31' Colpo di testa di El Shaarawy che si spegne di poco sul fondo

26' Gol della Roma: perfetto cross di Kolarov dalla sinistra per la testa di Fazio che insacca con precisione alle spalle di Puggioni

21' Forte tiro di El Shaarawy dal limite dell'area che sfiora di poco la traversa

19' Si fa vedere il Benevento: i sanniti si spingono in avanti con un buon possesso palla, mettendo in difficoltà la Roma

15' Cross di Under per la testa di Dzeko: la conclusione è forte, ma Puggioni respinge bene

12' La Roma preme il piede sull'acceleratore: El Shaarawy serve in profondità Perotti, ma Puggioni si oppone bene

9' Risponde la Roma con El Shaarawy che, servito da Dzeko, va al tiro: respinge Puggioni

7' GOOOL DEL BENEVENTO! Gioco di gambe di Guilherme che va al tiro con il sinistro, la palla viene deviata da Manolas e si infila alle spalle di Alisson. Esplode il settore ospiti sannita

3' L'impostazione della Roma è a trazione anteriore: i capitolini attaccano con quattro attaccanti. Il Benevento si difende e prova a ripartire

20:49 Comincia la partita

20:45 Entrano le squadre in campo

Siamo allo Stadio Olimpico di Roma per assistere al match tra Roma e Benevento. De Zerbi conferma la formazione scesa in campo contro il Napoli, a eccezione di Viola che prende il posto di Cataldi. Ecco gli undici che scenderanno in campo:

ROMA (4-2-3-1): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Strootman, Gerson; Under, Perotti, El Shaarawy; Dzeko. A disp.: Lobont, Skorupski, Jesus, Capradossi, Schick, De Rossi, Defrel, Bouah, Riccardi, Marcucci. All. Di Francesco

BENEVENTO (4-3-3): Puggioni; Letizia, Djimsiti, Costa, Venuti; Viola, Sandro, Duricjc; D'Alessandro, Guilherme, Brignola. A disp.: Brignoli, Del Pinto, Coda, Tosca, Gyamfi, Memushaj, Diabate, Parigini, Billong, Iemmello, Sagna, Lombardi. All. De Zerbi

Ivan Calabrese