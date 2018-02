De Zerbi: "Qualcuno si è fatto travolgere e non mi è piaciuto" "Pensiamo al Crotone. Dobbiamo vincere a tutti i costi"

C'è tanto rammarico per De Zerbi al termine del match contro la Roma. Ecco le sue parole ai microfoni di Ottochannel: “Nel primo tempo potevamo incrementare il vantaggio e non penso di essere poco obiettivo perché le occasioni non sono mancate. Non mi è piaciuto il fatto che qualcuno si è fatto troppo travolgere, perdendo la giusta lucidità. E' sbagliato alzare bandiera bianca, non è così che ci si comporta. Il terzo cambio? Vedevo in difficoltà Diuricjc. Volevo mettere Diabaté per dargli maggiore minutaggio, ma stavamo soffrendo troppo sulla sinistra e ho deciso di mettere Del Pinto per dare maggiore consistenza. Qualche volta abbiamo esagerato nel tenere palla, questo è un errore perché bisogna conoscere anche i limiti nei quali bisogna entrare. Ancora non siamo capaci di leggere questo tipo di situazioni. C'è da dire che la Roma ha calciatori con una potenza fisica diversa dalla nostra. Nel primo tempo abbiamo mascherato questa differenza, ma arrivati a un certo punto non riuscivamo a spingere come dovevamo. Si può fare sicuramente qualcosa in più perché si affronta uno più grande devi provare a bloccarlo in partenza”.

CROTONE - “Pensiamo a questa gara per cercare di vincere a tutti i costi, poi vedremo il distacco che avremo dalla salvezza. Io non voglio sentire parlare già di epilogo. Teniamo ancora alto l'orgoglio e vogliamo dare un po' di felicità a chi ci segue. Personalmente devo essere più bravo nel trasmettere la giusta cattiveria nel chiudere la partita, altrimenti finiremo per perdere sempre. I nuovi arrivati? Sono stati presi per farci fare il salto di qualità, ma non chiedetemi di metterli tutti perché non ho a disposizione cinque cambi. Non hanno ancora il minutaggio necessario e sono valutazioni che devo fare prima della partita”.

Ivan Calabrese