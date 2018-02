Benevento - Crotone, ecco il dato della prevendita Si attende una bella cornice di pubblico in vista di una delle sfide più importanti dell'anno

Archiviata la trasferta di Roma, che ha visto quasi duemila sanniti sostenere il Benevento all'Olimpico, entra nel vivo la prevendita per il match di domenica contro il Crotone. Un appuntamento che necessita della nutrita presenza del popolo giallorosso, per permettere alla truppa di De Zerbi di avere il solito e giusto sostegno in una delle gare più importanti del campionato. Alle 18:45 si contavano 518 biglietti emessi. A Crotone ne sono stati acquistati 87. Si prevede nei prossimi giorni un netto incremento, favorito dagli sconti attuati per l'occasione dalla società per favorire una bella cornice di pubblico.

