Benevento, giovedì test con l'under 17 Quest'oggi i giallorossi hanno cominciato la preparazione in vista del Crotone

Quest'oggi è cominciata la preparazione del Benevento in vista del match di domenica contro il Crotone. I giallorossi hanno svolto delle esercitazioni atletiche e un lavoro tecnico - tattico. Nella giornata di domani il Benevento sarà impegnato con una doppia seduta. Per giovedì pomeriggio, invece, è in programma un'amichevole con l'under 17 allenata da Pasquale Bovienzo.