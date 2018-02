Crotone, si ferma Stoian Il calciatore ha subito un affaticamento muscolare

Dopo aver ripreso ieri la preparazione, il Crotone è tornato questa mattina al centro sportivo per la seconda seduta settimanale in vista della gara contro il Benevento, in programma domenica alle ore 15 al Ciro Vigorito. Mister Zenga, dopo l’analisi video, ha fatto sostenere ai suoi uomini attivazione, lavoro di forza sulla sabbia, esercizi di rapidità, conclusioni in porta e una serie di partitine sei contro sei. Sampirisi ha svolto gran parte della seduta col gruppo (non ha preso parte alle partitine) indossando un’apposita maschera protettiva dopo l’operazione allo zigomo. Stoian, a causa di un affaticamento muscolare, ha interrotto l’allenamento a scopo precauzionale, mentre Nalini, dopo la febbre che lo ha messo ko ieri, ha svolto un lavoro differenziato e domani si aggregherà al gruppo. Domani, gli squali saranno impegnati in doppio allenamento: al mattino al centro sportivo, nel pomeriggio allo Scida.