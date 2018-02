Amichevole con l'under 17: dentro tutti i nuovi. LE FOTO Il tecnico ha mischiato le carte. Assente Cataldi, infortunato.

Giornata di lavoro lunghissima per il Benevento che ha svolto due sedute di allenamento, una al mattina, l'altra nel pomeriggio. La seconda seduta è stata però un'amichevole contro i ragazzi dell'Under 17. De Zerbi ha provato tutti, fatta eccezione per Cataldi, che è rimasto ancora fuori. Dentro tutti i nuovi acquisti, anche Diabatè e Tosca che non hanno ancora esordito in campionato. Questo fa supporre che la loro condizione sia in netta crescita. E' dunque più che probabile che il tecnico stia pensando a qualche altro esordio contro il Crotone. D'altro canto Sagna, che ha già debuttato domenuca all'Olimpico, è parso in ottime condizioni e non da meno sono apparsi Diabatè e Tosca. Ovviamente il tecnico ha mischiato ampiamente le carte senza dare indicazioni sull'undici che giocherà contro il Crotone. Al di là della condizione fisica, De Zerbi vuole che i suoi stiano al meglio anche sul piano mentale: si scende in campo per vincere, senza se e senza ma.