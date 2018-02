Coda o Diabaté contro il Crotone? I tifosi si dividono De Zerbi valuta tutte le ipotesi in vista del match con i calabresi

Sono ore intense per Roberto De Zerbi. Il tecnico giallorosso sta studiando a fondo tutte le possibili soluzioni da utilizzare contro il Crotone, per cercare di tornare al successo che manca dallo scorso sei gennaio. Inutile dire che i tre punti rappresenterebbero una salutare boccata di ossigeno per il Benevento, costretto a dover colmare un gap piuttosto ampio con le dirette concorrenti per la salvezza. Nelle ultime gare il tecnico bresciano ha schierato Guilherme come "falso nueve": decisione comprensibile, considerato che contro compagini di assoluto livello come Napoli e Roma, la Strega poteva cercare di rendersi pericolosa solo con le ripartenze dei suoi uomini più veloci. Di conseguenza contro il Crotone, in cui l'imperativo è vincere a ogni costo, si prevede (anche se non c'è la certezza assoluta) che tornerà a utilizzare una punta di ruolo. Nell'amichevole disputata ieri pomeriggio contro l'under 17 giallorossa, si è visto Diabaté centrale d'attacco nella prima frazione. Nella ripresa è sceso in campo Coda al fianco di Iemmello, con il modulo che è passato al 3-5-2.

Come detto, De Zerbi le sta pensando davvero tutte e ci si aspetta un ballottaggio tra Diabaté e lo stesso Coda come terminali offensivi. I tifosi hanno espresso la loro opinione sui social e si sono divisi: c'è chi vuole l'ex Salernitana titolare, con Diabaté pronto a subentrare nella ripresa, e chi, invece, è intenzionato ad affidare al nuovo arrivato le chiavi dell'attacco dal primo minuto. Resta anche la forte curiosità di vedere l'ex Bordeaux in campo, considerate le attese e le aspettative attorno al suo acquisto.

Il tecnico giallorosso riflette. Si dice che l'abbondanza faccia bene per una squadra di calcio e, al netto della condizione fisica che vedrebbe Coda avvantaggiato rispetto al compagno di reparto, De Zerbi ha l'imbarazzo della scelta per cercare di battere il Crotone e consegnare ai suoi tifosi una vittoria che manca da troppo tempo, sia in campionato ma anche contro gli squali (30 maggio 2004) e che avrebbe una valenza doppia per la storica rivalità tra le due piazze.

Ivan Calabrese