Prevendita, ecco il dato di Benevento - Crotone Cresce l'attesa in vista della sfida di domenica

Si avvicina sempre di più il fischio d'inizio del match tra Benevento e Crotone. La sfida tra giallorossi e rossoblu è molto attesa dalle due piazze, non solo per la storica rivalità che le divide, ma anche perché il successo sarebbe di vitale importanza per entrambe. Per quanto riguarda la prevendita, in casa sannita si registrano 1564 tagliandi emessi. Sommati ai 7763 abbonati, permettono di raggiungere quota 9327 spettatori di fede giallorossa. A Crotone sono stati acquistati 453 biglietti per il settore ospiti.

