Benevento, seduta pomeridiana al Vigorito. LE FOTO Allenamento tattico. Si rivede Danilo Cataldi

Allenamento pomeridiano al Vigorito per la squadra giallorossa. Come sempre De Zerbi ha svolto una seduta tattica, nel corso della quale ha chiamato di volta in volta i suoi atleti a esercitazioni su determinate situazioni di gioco. La novità è costituita dalla presenza di Danilo Cataldi, assente ormai dalla gara col Napoli, e dall'assenza perdurante di Marco D'Alessandro, che dunque salterà la sfida col Crotone. Il centrocampista ex Lazio, invece, si è allenato regolarmente tanto che è pensabile che possa quantomeno andare in panchina. Sulla formazione poche indicazioni. Domani alle 18,30 dopo la conferenza stampa di Roberto De Zerbi si coprirà qualche carta in più.