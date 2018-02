Sagna: "E' ancora tutto possibile" L'esterno difensivo subito dopo il successo sul Crotone: "Crediamo nell'impresa"

Ai microfoni di Ottogol si è presentato Bakary Sagna. L'esterno difensivo, l'ultimo arrivato nel corso del mercato di riparazione, ha esordito al Vigorito nel match vinto quest'oggi sul Crotone. Ecco le sue dichiarazioni: “Per noi era una partita molto importante perché abbiamo giocato in casa contro una diretta concorrente per la salvezza. Era fondamentale giocare così e non era facile, soprattutto sull'uno a uno siamo stati più che positivi. Fisicamente sto bene, sicuramente ho bisogno di giocare di più. Oggi sono sceso in campo 45 minuti e continuo ad allenarmi forte per farmi trovare pronto. Crediamo nell'impresa, nel calcio tutto è possibile. Siamo una buona squadra e giocando in questo modo possiamo farcela. Pensiamo a giocare partita dopo partita e diamo sempre il massimo. Come mi ha convinto Vigorito? E' una grande persona perché mi ha parlato con il cuore e questo ha fatto la differenza. Nel calcio i sentimenti non vengono più considerati perché si dà importanza solo ai soldi. Mi ha parlato come un papà e per questo ho accettato. Qui è come una famiglia. I tifosi sono positivi, ci hanno sostenuto fino alla fine. Se resto in B? Ancora non penso a questa eventualità perché sono certo che abbiamo le potenzialità per restare in serie A”.

Ha chiuso nel parlare di De Zerbi: “E' un po' come Guardiola. Vuole che la squadra giochi bene a calcio e anche gli allenamenti sono simili. Differenze con la Premier? In Italia è più difficile a livello tattico. Gli errori visti in difesa? Corriamo qualche rischio di troppo. Dobbiamo parlare di più”.

