Puggioni: "Era una gara da vincere con cuore e carattere" L'estremo difensore a Ottochannel: "Il nostro pubblico è una risorsa per tutti"

Prima vittoria in giallorosso per Puggioni. L'esterno difensivo ha commentato così la gara vinta dal Benevento contro il Crotone: “Quando ci sono queste partite si bada molto di più al sodo. La posta in palio era importantissima e abbiamo cercato di prendere meno rischi possibili. La squadra ha dimostrato di avere carattere riuscendo a pareggiare e anche ad andare in vantaggio. Ci abbiamo creduto fino alla fine, portando a casa un risultato fondamentale per voglia e convinzione. Adesso ci godiamo la vittoria perché abbiamo riaperto tante cose e ci concentriamo su questo. A bocce ferme faremo le valutazioni sugli errori commessi. Il pubblico? Prima della partita ho consigliato ai compagni di non fermarsi mai, ma di aggredire continuamente l'avversario perché questo atteggiamento trascina il pubblico e giocando in casa puoi fare delle imprese come fatto oggi. Ho scelto di attaccare sotto la Sud nel secondo tempo perché sapevo che ci avrebbe dato una spinta maggiore. Dobbiamo crederci, poi i conti si faranno sempre alla fine. Il nostro pubblico è una risorsa per tutti perché essere così attaccati, nonostante la classifica, è questione di amore e maturità. Gli altri scontri diretti passeranno tutti per il Vigorito e abbiamo il dovere per trascinarli sempre di più. Questa era una partita da vincere con cuore e carattere. Abbiamo improntato la settimana sulla voglia e l'abnegazione e faccio un applauso a tutti. Il petardo esploso a pochi passi da me? Sono ancora intontito. Non è mia abitudine fare sceneggiate, ma sicuramente non è stato un episodio positivo”.

