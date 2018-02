Viola: "In noi si è riaccesa una scintilla" "Sono molto felice per il gol che dedico alle mie figlie"

Primo gol con la maglia del Benevento per Nicolas Viola. Il centrocampista giallorosso ha esordito così ai microfoni di Ottochannel: “Sono molto felice per la vittoria perché ci dà speranza e riaccende la fiammella. Questa era l'ultima possibilità per tenere vive le speranze e siamo riusciti a non sciuparla. Ci crediamo fortemente. Sandro? Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Sono contento di stare al suo fianco: mi mette serenità, facendomi giocare bene. E' stato importante aver dato una gioia ai nostri tifosi che meritano molto di più. Era una battaglia che andava vinta e ora si è riaccesa una scintilla dentro di noi. Andremo a Milano con la massima umiltà, ma dobbiamo fare punti e giocheremo a viso aperto cercando di avere maggiore attenzione rispetto a quanto fatto contro Napoli e Roma. Non possiamo più permetterci di sbagliare. A chi dedico il gol? Alle mie figlie".

