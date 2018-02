Benevento, è già ripresa la preparazione in vista dell'Inter I giallorossi hanno lavorato a Paduli

Sono trascorse poche ore dalla bella vittoria ottenuta ieri contro il Crotone, ma il Benevento è subito tornato in campo per riprendere la preparazione. Non c'è tempo da perdere, la sfida contro l'Inter che si giocherà sabato è già vicina e il tecnico vuole mantenere alta la concentrazione. Sarà una sfida molto complicata per i valori delle due squadre, ma i giallorossi faranno il possibile per dare continuità al successo di ieri. Coloro che hanno giocato sono stati impegnati in una seduta defaticante, mentre gli altri hanno effettuato delle esercitazioni atletiche. Il Benevento si allenerà nel Sannio fino a venerdì, poi ci sarà la partenza per Milano.