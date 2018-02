Icardi: "Contro il Benevento dobbiamo tornare alla vittoria" "La cosa importante è tornare a fare risultato"

Intervista per Mauro Icardi ai microfoni di Inter Tv che ha parlato del momento dei nerazzurri, esprimendo le proprie ambizioni in vista della sfida contro il Benevento: "Grazie a tutti, ai compagni e ai tifosi che mi hanno fatto gli auguri. È un compleanno un po' amaro per come sta andando la squadra ma speriamo di tornare presto ad avere delle soddisfazioni".

"Sto bene, sto recuperando da questo fastidio all'adduttore che purtroppo mi ha tenuto fermo per queste partite, voglio tornare per aiutare la squadra a fare i risultati che ci sono mancati in questi due mesi. Il ginocchio è ok, solo un colpo nel girone di andata e poi ripetuto contro il Torino, ma non so perché si è scritto di questo, è a posto".

"La cosa importante è fare un risultato che vogliamo tutti, noi, staff e tifosi. Dobbiamo tornare a vincere e riabituarci come abbiamo fatto all'inizio. Già da questa partita dobbiamo tornare alla vittoria".

"Come festeggio? A casa, con la famiglia, non è il momento di organizzare niente di speciale".