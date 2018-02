Giudice Sportivo, pesante ammenda per il Crotone Costa caro il petardo lanciato dai tifosi del Crotone

Costa caro il petardo lanciato dai tifosi del Crotone nel corso del match con il Benevento. Il Giudice Sportivo ha inferto al sodalizio calabrese un'ammenda di 20mila euro "per avere, al 23° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco, un petardo che esplodeva a poca distanza dal portiere della squadra avversaria il quale subiva un momentaneo stordimento, medicato riprendeva regolarmente il giuoco, dopo che lo stesso era stato brevemente interrotto, il fatto non si ripeteva grazie anche all'intervento del capitano della Soc. Crotone nei confronti della propria tifoseria sollecitato dal Direttore di gara". Nessun appiedato in casa Benevento in vista della sfida con l'Inter.

