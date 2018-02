E' Sandro mania: tutti pazzi per "la bestia" In poche settimane il centrocampista è diventato un idolo dei tifosi

Se a Benevento dici Sandro, gli occhi dei tifosi cominciano a illuminarsi. Sì, perché il centrocampista giallorosso, arrivato nel corso del mercato di riparazione, ha stregato tutti. Le sue qualità non sono affatto una sorpresa: ogni calciofilo ricorda le ottime annate vissute con il Tottenham o con la nazionale brasiliana. Ciò che ha colpito la piazza sannita è stata la voglia, la determinazione e l'attaccamento mostrati dal calciatore nel corso di queste prime gare di campionato. Sembra quasi inspiegabile, considerato il suo glorioso passato che cozza con la situazione di classifica nella quale versa attualmente il Benevento. Un atteggiamento che mostra tutta l'umiltà di Sandro, ma soprattutto la sua voglia di fare bene con qualsiasi maglia che indossa, caratteristica che contraddistingue tutti i nuovi arrivati a gennaio. Ed è proprio questo che ha fatto innamorare i beneventani, i quali da sempre hanno un debole per quegli atleti che lanciano il cuore oltre l'ostacolo per onorare al meglio la maglia giallorossa. A proposito di maglie, è proprio la numero 30 tra le più vendute allo Store di via del Pomerio insieme a quella di Sagna. I link di elogio a Sandro si sprecano sui social. Il centrocampista ci ha messo davvero poco per farsi amare dalla sua nuova tifoseria, e la stessa decisione di affidargli la fascia di capitano è stata accolta in maniera favorevole. Una squadra “orfana” di un leader come Fabio Lucioni, necessitava di un calciatore del genere per cercare di riprendere il cammino in campionato nel migliore dei modi. Un guerriero sannita tra i sanniti. I tifosi non potevano chiedere di meglio alla società che è riuscita a mettere a segno un vero e proprio colpaccio.

Ivan Calabrese