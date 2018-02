Benevento, amichevole per chi deve recuperare la condizione Il test contro l'Under17 è servito soprattutto a questo. Si è rivisto Cataldi, Diabatè in gol

Una sgambatura soprattutto per chi non aveva giocato domenica e chi tra i nuovi arrivi ha bisogno di lavorare ancora tanto per raggiungere una condizione accettabile. A questo è servita l'amichevole del pomeriggio contro l'Under 17. In campo i vari Letizia (un tempo per lui, poi è entrato Gyamfi) Billong, Costa, Sagna, Lombardi, Lucioni, Memushaj, Cataldi, Iemmello, Diabaté. Si capisce che De Zerbi ha concesso un tempo a Letizia, che aveva giocato solo 45' contro il Crotone, che rimandato in campo Sagna, Diabatè e Iemmello che hanno ancora tanto bisogno di lavorare, insiee a chi non aveva affatto partecipato alla gara coi pitagorici: Costa, Billong, Gyamfi, Lombardi, Lucioni, Memushaj e soprattutto Cataldi, che aveva ripreso appena due giorni prima della gara col Crotone. Partitella piacevole, con un paio di gol del solito Diabatè che la via della portala trova sempre. Alla partitella ha assistito anche il presidente Vigorito, insieme a Pasquale Foggia. Domani si replica con un'altra seduta pomeridiana.