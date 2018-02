Sagna: "Il gol di Brignoli mi ha fatto conoscere il Benevento" "Chi mi ha sorpreso? Il giovane Brignola. Ha tutto per diventare un grande calciatore"

Interessante intervista rilasciata da Sagna ai colleghi della Gazzetta dello Sport. L'ex calciatore del Manchester City ha svelato diversi retroscena legati al suo arrivo a Benevento, presentando anche le ambizioni giallorosse in vista della sfida con l'Inter: “Ho conosciuto questa squadra grazie al gol di Brignoli. Mi ha incuriosito la storia della società e mi ha stupito l'esultanza della tifoseria. Quando il mio agente mi ha prospettato questa possibilità, ho deciso di parlare personalmente con Vigorito. E' una persona difficile da trovare nel mondo del calcio, parla della squadra come se fosse una figlia e ho trovato questo aspetto davvero speciale. Appena mi ha presentato il suo progetto, ho capito di dovermi mettere a posto fisicamente per dare una mano alla squadra. La gara con l'Inter? I nerazzurri non sono quelli del triplete, ma stanno tornando grandi. A noi questo non interessa perché vogliamo compiere un'impresa. Mi piacerebbe partire titolare, sto lavorando sodo con il preparatore atletico e i dati fisici sono migliorati. Deciderà il mister. De Zerbi? E' un piccolo Guardiola perché cura tutti i dettagli. Vuole che la palla venga sempre giocata e che ci siano i movimenti giusti. Per la salvezza sarà difficile, ma in rosa c'è gente di qualità e di carattere e quindi possiamo riuscirci. Chi mi ha sorpreso? Brignola. Nel dribbling è bravissimo: ha tutto per diventare un grande calciatore a patto di lavorare sempre duro”.