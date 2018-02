Rafinha: "Il Benevento gioca bene: per noi è un vantaggio" "Conosco Sandro. Mi sento pronto per partire da titolare"

Lunga intervista rilasciata da Rafinha alla Gazzetta dello Sport. Il calciatore nerazzurro si è legato all'Inter nel corso della scorsa finestra di mercato e ha aperto una piccola partentesi sul Benevento, avversaria di questa sera al Meazza: "Conosco Sandro, anche se non abbiamo mai giocato insieme. Dai video poi ho capito che giocano bene. Speriamo che possa essere un vantaggio per noi, visto che di solito un avversario che viene al Meazza si difende e chiude tutti gli spazi. Se partirò titolare? Io mi sento pronto, ma col mister ne non abbiamo parlato. Se dovesse chiedermi la disponibilità, gliela darò".