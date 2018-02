De Zerbi non ha più dubbi: a Milano dentro Sagna e Guilherme Ecco la formazione che scenderà in campo al Meazza

Questa mattina il Benevento ha svolto la rifinitura a Milano. De Zerbi ha sciolto ogni dubbio sulla formazione che schiererà al Meazza contro l'Inter. Ci sono due sorprese rispetto all'undici visto contro il Crotone: scenderanno in campo dal primo minuto Sagna e Guilherme. Il primo sostituirà Venuti sulla corsia di destra, dando all'intera squadra una gran bella dose di esperienza e qualità. L'attaccante brasiliano, invece, giocherà al posto di Parigini come esterno di sinistra avanzato.

Per il resto, come detto, partiranno da titolari gli stessi della vittoriosa gara con il Crotone. Quindi, in porta ci sarà Puggioni, con la difesa composta da Sagna, Djimsiti, Tosca e Letizia. A centrocampo Sandro e Viola. Sulla trequarti agiranno Brignola, Djuricic e Guilherme, mentre Coda sarà il terminale offensivo. Confermato il 4-2-3-1 che può diventare 4-3-3 in base ai vari momenti dell'incontro, con Djuricic che si abbasserà come mezzala per fornire maggiore copertura.