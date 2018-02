Palle inattive fatali: Benevento sconfitto con onore al Meazza Manca un netto rigore su Cataldi non concesso poco prima del vantaggio interista

94' Termina la partita. L'Inter riesce a vincere la partita grazie a due palle inattive giunte nel secondo tempo. Il Benevento si è ben comportato soprattutto nel primo tempo, in cui ha concesso pochissimo ed è riuscito a costruire molto. Nella ripresa è mancato qualcosina, un po' come avvenuto all'Olimpico contro la Roma ma soffrendo poco le sfuriate nerazzurre. E' un risultato che fa male, soprattutto perché prima del vantaggio interista c'era un rigore su Cataldi non segnalato dal direttore di gara. I giallorossi escono dal Meazza a testa alta, ma non è bastato per fare punti

90' Concessi quattro minuti di recupero

89' Ammonito Del Pinto

85' Ultimo cambio per la Strega: dentro Diabaté al posto di Coda

81' Cambio Inter: entra Brozovic al posto di Perisic

80' Benevento in dieci. Espulso Viola per doppia ammonizione

74' Il doppio vantaggio permette all'Inter di giocare con minori pressioni. Il Benevento ha subito il contraccolpo e si è abbassato, anche se non lesina ad attaccare

69' Raddoppio dell'Inter: Ranocchia gonfia la rete di testa su ottima punizione dalla trequarti calciata da Cancelo

68' Ammonito Viola

67' Gol dell'Inter. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo insacca Skriniar con un colpo di testa. Resta il rammarico per il rigore non assegnato al Benevento pochi minuti prima

66' Per il Benevento entra Del Pinto al posto di Sandro

65' Spalletti inserisce Karamoh al posto di Rafinha

62' Non dato un netto rigore al Benevento per un fallo commesso da Ranocchia su Cataldi. Lo stesso Var non segnala l'irregolarità

59' Ammonito Ranocchia

58' Bellissima palla in profondità di Brignola per Coda: l'attaccante si trova a tu per tu con Handanovic ma spara in curva. Importante occasione per i giallorossi

56' Ammonito Candreva per fallo su Letizia

54' Tiro dalla distanza di Vecino, Puggioni devia in angolo

50' In questo secondo tempo l'Inter sta cercando di prendere l'iniziativa, ma si dimostra poco concreto e organizzato negli ultimi venti metri, anche grazie all'ottimo posizionamento dei difensori giallorossi

46' Il Benevento passa al 4-3-3 puro con Cataldi che si posiziona come mezzala nel trio di centrocampo in cui ci sono anche Sandro (vertice basso) e Viola

21:51 Comincia la ripresa. De Zerbi inserisce Cataldi al posto di Djuricic

45' Termina il primo tempo. Inter - Benevento 0-0

40' La gara prosegue senza ulteriori sussulti. I ritmi sono bassi con qualche sfuriata sia da una parte che dall'altra

32' E' un Benevento molto propositivo che impensierisce l'Inter con le ripartenze e gli inserimenti di Sandro. I nerazzurri sono in difficoltà

28' Nuova ripartenza del Benevento: forte conclusione di Coda che viene respinta da Handanovic

23' Benevento pericoloso in contropiede partito da una palla inattiva mal gestita dai nerazzurri, ma la conclusione di Brignola viene respinta dalla retroguardia interista

17' Cross di Cancelo dalla destra per la testa di Perisic: la palla si spegne di poco sul fondo

9' Ritmi bassi. Il Benevento fa girare palla, l'Inter prova a rubare e partire verso la porta di Puggioni, ma i giallorossi sono ben messi in campo e chiudono gli spazi

3' Il Benevento è sceso in campo con personalità con un buon palleggio. L'Inter attende

20:49 Comincia la partita

20:45 Entrano le squadre in campo

Vi proponiamo la diretta testuale dell'incontro tra Inter e Benevento, valevole per la 26^ del campionato di serie A. Come già preannunciato, De Zerbi ha schierato dal primo minuto Sagna e Guilherme. Ecco gli undici che scenderanno in campo:

INTER (4-2-3-1): Handanovic; Cancelo, Ranocchia, Skriniar, D'Ambrosio; Vecino, Gagliardini; Candreva, Rafinha, Perisic; Eder. A disp.: Padelli, Pissardo, Miranda, Lisandro Lopez, Santon, Dalbert, Borja Valero, Brozovic, Karamoh, Pinamonti, Icardi. All.: Spalletti

BENEVENTO (4-2-3-1): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Tosca, Letizia; Viola, Sandro; Brignola, Guilherme, Djuricic; Coda. A disp.: Brignoli, Billong, Gyamfi, Venuti, Cataldi, Del Pinto, Memushaj, Parigini, Lombardi, Iemmello, Diabaté. All.: De Zerbi

Ivan Calabrese