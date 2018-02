LE PAGELLE. Brignola da protagonista alla Scala del calcio Sandro ancora uno dei migliori: quando esce lui il Benevento ne risente e prende due gol su palla

Partita di grande temperamento da parte del Benevento, che domina sul piano del gioco, ma non riesce a segnare. L'uscita di Sandro indebolisce il reparto difensivo, soprattutto sugli spioventi dalle corsie esterne. I due gol su palla inattiva sono arrivati entrambi dopo l'uscita del brasiliano. La sconfitta è tutto sommato immeritata, anche la direzione di Pairetto lascia molto a desiderare. Peccato che non ci sia più molto tempo davanti, ma questa squadra meriterebbe di giocarsi la salvezza.

PUGGIONI 6 - Non ha colpe sui gol, per il resto deve solo badare alla normale amministrazione. Con i piedi deve migliorare.

SAGNA 6,5 - E' in evidente crescita. Gli tocca tenere a bada Perisic e non gli lascia molto spazio. Sul piano offensivo fa non poche cose buone.

DJIMSITI 7 - Si dimostra uno dei difensori più affidabili della squadra giallorossa. Peccato per i due gol, ma senza la copertura di Sandro diventa tutto più difficile.

TOSCA 6,5 - Anche il rumeno gioca una partita di grande sostanza. Come col Crotone viene fuori alla distanza. E' un elemento di grande affidabilità.

LETIZIA 6,5 - Sul primo gol Scriniar lo beffa ad alta quota. Ma sul piano del dinamismo dà il suo solito apporto. Una buona partita, come sempre.

SANDRO 7,5 - E' l'anima della squadra giallorossa. E' in ogni dove, di testa, di piede. Spende troppo e deve uscire. Quando esce lui il Benevento va sotto. Non è un caso.

VIOLA 6,5 - Gioca una buona partita, peccato per l'espulsione che forse è un tantino eccessiva. Ma Paireto guarda sempre da un solo laro...

BRIGNOLA 8 - Benvenuto alla Scala del calcio. Il diciannovenne telesino gioca una partita sontuosa mostrando una personalità incredibile. E' diventato un giocatore a cui De Zerbi non può rinunciare.

GUILHERME 6,5 - Gioca solo un tempo, ma alla grande. Nella ripresa rifiata, d'altro canto l'infortunio al ginocchio lo ha tenuto fuori una settimana.

DJURICIC 6 - Un tempo timido. Non capisce quale deve essere la posizione che De Zerbi gli ha assegnato, e si perde un po'.

CODA 6,5 - Lotta da solo in mezzo alla difesa nerazzurra, gioca con grande agonismo, va vicino al gol nel primo tempo, se ne mangia uno nella ripresa che grida vendetta. Peccato.

CATALDI 6 - Meriterebbe il rigore sull'azione che arriva prima del gol di Scriniar, ma poi il suo apporto non è all'altezza del giocatore che tutti conoscono. Neanche lui è riuscito a interpretare al meglio il ruolo che era stato di Djuricic.

DEL PINTO sv - Entra al posto di Sandro, prova a dare una mano.

DIABATE' sv - Pochi minuti per fare fiato.