Coda: "Proviamo tanta rabbia: con noi il var non esiste" "Pensiamo al campionato. Non dobbiamo mollare di un centimetro"

Ai microfoni di Ottogol si è presentato l'attaccante giallorosso Massimo Coda. Ecco le sue sensazioni a caldo dopo la sconfitta rimediata contro l'Inter: “Ho avuto un'ottima occasione grazie al passaggio filtrante di Brignola, ma ho deciso di tirarla forte senza pensare alla precisione e purtroppo si è alzata. E' un risultato che ci fa arrabbiare perché con noi il var non esiste. Anche la gestione dei cartellini è stata sbagliata. Purtroppo non ci possiamo fare nulla, la sudditanza è sempre esista. Adesso torniamo a pensare al campionato. Ci aspettano altre gare abbastanza dure in trasferta e dovremo cercare di ottenere punti anche lontano dal Vigorito perché è impensabile salvarsi senza fare un colpo esterno. Dobbiamo onorare la serie A fino in fondo senza mollare di un centimetro".

Ivan Calabrese