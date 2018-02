Djimsiti: "Prestazione positiva. I due gol fanno male" Il centrale difensivo giallorosso: "Il rigore su Cataldi c'era. Pensiamo alla prossima"

Ecco il commento di Djimsiti al termine della gara persa al Meazza contro l'Inter: “Abbiamo subito due gol su palla inattiva e sono situazioni da rivedere perché fanno male. Dobbiamo imparare da questi errori. Il rigore su Cataldi? Per me c'era. Purtroppo il var non l'ha segnalato e non possiamo farci nulla. Reputo la nostra prestazione più che positiva, dato che abbiamo concesso davvero poco a una squadra come l'Inter. Siamo stati sempre sul pezzo e soprattutto dobbiamo prendere le cose positive in vista dei prossimi impegni. Pensiamo subito alla prossima perché sarà fondamentale riparte con il Verona davanti al nostro pubblico".

Ivan Calabrese