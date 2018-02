Del Pinto: "Abbiamo avuto personalità. Pensiamo già al Verona" "C'è tanto rammarico, l'Inter non ha meritato la vittoria"

Ai microfoni di Ottochannel si è presentato anche il centrocampista Del Pinto. Ecco le sue impressioni sulla sconfitta rimediata al Meazza contro l'Inter: “Il rigore su Cataldi era netto. E' davvero un peccato perché la partita è stata fatta bene da parte nostra. Abbiamo avuto per larghi tratti il pallino del gioco e credevamo fortemente in un risultato diverso. Nel corso del primo tempo c'è stato un buon palleggio e con grande personalità siamo usciti palla al piede e creato tante occasioni. Torniamo a casa sconfitti ma ci aspetta una grande settimana in vista dell'importante sfida con il Verona. E' un risultato che, nonostante tutto, ci dà maggiore consapevolezza dei nostri mezzi. A livello tattico siamo cresciuti tanto e giocheremo le prossime partite a viso aperto contro chiunque. L'Inter ha vinto immeritatamente questa sera”.

Ivan Calabrese