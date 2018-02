De Zerbi stasera a Tiki Taka L'allenatore giallorosso presente in una delle trasmissioni più seguite dagli sportivi italiani

Questa sera su Italia 1 in seconda serata alle ore 23.35 torna “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco”, il programma di approfondimento curato dalla redazione di Videonews, diretta da Claudio Brachino, e condotto da Pierluigi Pardo. Gli ospiti saranno il capitano della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon e l’allenatore del Benevento Roberto De Zerbi. Per il tecnico giallorosso una serata di grande suggestione in una delle trasmissioni più seguite dai tifosi italiani, dopo la bellissima prova della squadra a San Siro. Sarà l'occasione per parlare degli evidenti progressi della squadra giallorossa e dell'arbitraggio poco felice di Pairetto contro l'Inter. In studio sarà presente Melissa Satta e, in collegamento da Roma, Giampiero Mughini.