Armenteros, già 4 gol nel campionato americano E' stato premiato col Golden Boot, il 5 marzo affronterà i LA Galaxy



“La Preseason è finita, pronto a dare il meglio di me contro il LA Galaxy il prossimo fine settimana, non vedo l'ora che tutti inizi”. Samuel Armenteros sembra finalmente felice dopo la parentesi poco redditizia nel Benevento, che ne detiene ancora il cartellino. Nel campionato nordameracano, che disputa nelle file del Portland Tambers, ha segnato 4 gol nella cosiddetta “Preseason” ed è stato premiato col Golden Boot. “Sono felice, è un buon inizio, ma c'è molta strada da fare”. Come per esempio affrontare lunedì 5 marzo il Los Angeles Galaxy dell'ex Arsenal e Roma Ashley Cole.