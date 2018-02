Primo allenamento in azzurro per Venuti e Cataldi I giallorossi hanno sostenuto una seduta a Coverciano agli ordini di Di Biagio

Primo allenamento in azzurro per Venuti e Cataldi. I due calciatori del Benevento hanno lavorato a Coverciano per lo Stage della Nazionale agli ordini di Luigi Di Biagio. Nella giornata di domani è previsto una seduta mattutina, con fischio d'inizio fissato alle ore 12. Per mercoledì, invece, è in programma un'amichevole con la Primavera della Fiorentina che chiuderà la tre giorni di lavoro.

Giovedì Venuti e Cataldi torneranno a disposizione del tecnico De Zerbi per preparare al meglio la sfida di domenica contro il Verona.

foto tratta dal sito ufficiale della Figc