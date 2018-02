Benevento, oggi la ripresa in vista del Verona Gli scaligeri già da giovedì partiranno per il ritiro prepartita che si terrà nel Lazio

Comincerà questa mattina (27 febbraio) la settimana di lavoro del Benevento in vista dell'importante match di domenica contro il Verona. I giallorossi si recheranno all'Imbriani per sostenere una seduta in palestra. Mercoledì si tornerà a Paduli e nella giornata di giovedì ci sarà la classica doppia seduta. La rifinitura è fissata per sabato mattina e subito dopo si partirà per il ritiro prepartita.

Il Verona, invece, è sceso in campo ieri pomeriggio (26 febbraio). I gialloblù, agli ordini di mister Fabio Pecchia, si sono divisi in due gruppi: lavoro defaticante tra campo e palestra per chi ha giocato contro il Torino, gli altri hanno svolto una prima fase di riscaldamento, passando successivamente ad esercizi sulla rapidità e sul possesso palla. La seduta si è conclusa con una serie di esercitazioni sui tiri in porta e una partitella conclusiva. Proseguono nel lavoro differenziato Marcel Buchel e Thomas Heurtaux. La ripresa degli allenamenti è prevista per mercoledì 28 febbraio e nella giornata di giovedì la squadra sarà in ritiro in Lazio per preparare la sfida contro il Benevento, in programma domenica 4 marzo.