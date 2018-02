De Zerbi a Tiki Taka: "Ci crederemo sempre" "Voglio un atteggiamento giusto nei nostri confronti e non mi riferisco agli episodi"

Tra gli ospiti di “Tiki Taka”, trasmissione condotta da Pierluigi Pardo sulle reti Mediaset, c'era anche il tecnico del Benevento Roberto De Zerbi. Sono stati diversi i temi trattati dal tecnico nel corso della serata. Ecco le sue dichiarazioni inerenti la situazione della compagine giallorossa, a partire dai torti arbitrali subiti nella serata di San Siro: “Non mi piace dare colpe ad altre persone per una sconfitta. Penso che gli episodi si compensino, basta avere sempre il rispetto. Fin quando facciamo prestazioni di questo tipo ci crederemo sempre, cercando di non fare polemiche e mantenendo sempre la giusta serenità. Vogliamo che ci sia un atteggiamento giusto nei nostri confronti: non mi riferisco agli episodi, ma al comportamento che ci viene attribuito ogni domenica. Il mercato fatto a gennaio? Mi aspettavo una sessione così importante perché il presidente è un ambizioso. Lui non ha mai mollato. Il fallo di Gagliardini su Sandro? Era bordeaux non rosso".