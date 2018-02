Guilherme: "Contro il Verona daremo il massimo" L'esterno offensivo a Ottogol: "Il mio futuro? Non ho problemi a restare anche in serie B"

Ospite di Antonio Martone negli studi di Ottochannel, l'esterno d'attacco Guilherme ha commentato il momento della compagine giallorossa, presentando le ambizioni in vista della sfida di domenica contro il Verona: "A Milano abbiamo fatto una grande partita in uno stadio davvero importante. Il primo tempo è stato più che positivo: potevamo ottenere un risultato diverso. Contro il Verona sarà molto difficile, ma giochiamo in casa e avremo una spinta in più. Daremo il massimo. Personalmente credo ancora nella salvezza e lo farò sempre. Il mio futuro? Ovviamente punto sempre al massimo e spero che il Benevento resti in serie A. Ho un contratto che mi lega al club sannita e non ho problemi a restare tra i cadetti. De Zerbi? E' un grande alleantore. Non è facile andare a San Siro e giocare in quel modo. Lui guarda il calcio in maniera diversa: prepara molto bene le partite ed è molto intelligente. Mi sto trovando molto bene in Italia. In serie A c'è molta qualità. Posso mettere in mostra tutte le mie potenzialità nel migliore dei modi".