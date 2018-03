Benevento, le condizioni di Sandro e D'Alessandro Lesione del muscolo soleo per il centrocampista brasiliano

Il Benevento ha comunicato le condizioni del centrocampista Sandro e dell'esterno offensivo D'Alessandro. Il brasiliano è stato sottoposto a risonanza magnetica per l’infortunio occorso durante la gara contro l’Inter. L’esame strumentale ha evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il giocatore ha iniziato a seguire il personale protocollo riabilitativo con lavori in acqua e seduta di fibrolisi percutanea e resta in dubbio per la sfida con il Verona. Per quel che riguarda Marco D’Alessandro, nella terza settimana dal trauma subito nella partita all’Olimpico (lesione di primo/secondo grado del legamento del collaterale mediale del ginocchio sinistro), il calciatore romano ha proseguito lo specifico programma di recupero e sarà assente contro gli scaligeri.