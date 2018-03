Benevento, lavoro tecnico - tattico a Paduli Domani i giallorossi saranno impegnati con una doppia seduta

Quest'oggi il Benevento ha svolto una sola sessione di allenamento sul rettangolo verde di Paduli. I giallorossi hanno lavorato intensamente sugli aspetti atletici e tecnico - tattici, in vista della sfida di domenica contro l'Hellas Verona. Lavoro a parte per D'Alessandro e Sandro. Il primo, come noto, salterà il prossimo match a causa della lesione subita nel corso della serata dell'Olimpico contro la Roma. Per il centrocampista brasiliano, invece, c'è una lesione del muscolo soleo della gamba destra. La sua presenza con gli scaligeri è molto dubbia.

Nella giornata di domani è prevista una doppia seduta.