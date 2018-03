Verona, infortunio per Valoti Il calciatore salterà la trasferta di Benevento

Questa mattina il Verona ha svolto un lavoro di forza in palestra prima di passare alla classica seduta sul terreno di gioco. Brutte notizie per Fabio Pecchia che dovrà fare a meno anche di Mattia Valoti in seguito a un trauma distorsivo al polpaccio sinistro. Il calciatore, quindi, non è stato convocato per il ritiro di Formia. Ricordiamo che tra gli scaligeri mancheranno anche Cerci e Romulo.

Ecco tutti i convocati:

1. Nicolas 4. Laner 7. Verde 8. Fossati 9. Kean 12. Caracciolo 14. Zuculini 16. Aarons 17. Silvestri 21. Lee 22. Bianchetti 23. Calvano 25. Boldor 26. Vukovic 28. Ferrari 30. Matos 37. Bearzotti 40. Coppola 69. Souprayen 70. Petkovic 75. Heurtaux 77. Buchel 93. Fares 97. Felicioli. Fonte: hellasverona.it