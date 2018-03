Ag. Brignola: "E' cresciuto grazie a Vigorito e Palermo" "Grande merito anche a De Zerbi che gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra"

L'agente di Enrico Brignola, Michelangelo Minieri, è stato intervistato dai colleghi di tuttomercatoweb. Ecco il suo commento sul talento giallorosso: "Enrico è stato molto bravo a farsi trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Roberto De Zerbi gli ha dato la possibilità di mettersi in mostra e lui l'ha sfruttata a dovere. Ammiro molto Enrico per la fame che ha e per la decisione con la quale persegue i suoi obiettivo. Il merito della sua crescita poi va attribuito ad altre due persone come il presidente del Benevento Oreste Vigorito, uomo di spessore, il responsabile del settore giovanile dei sanniti Diego Palermo. La parentesi a Roma? Lo ha fatto crescere molto in quanto ha avuto modo di confrontarsi con un uomo di grande spessore come Bruno Conti".